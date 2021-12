La « Caravane des enfants » partira de Claye-Souilly le 15 mai

Il a pour but de faire passer un message fort sur l'inclusion des enfants en situation de handicap et d'initier des mobilisations locales. Durant plus d'un mois, cette caravane, constituée d'un petit groupe de personnes (des jeunes en situation de handicap et des membres de l'association), sillonnera plusieurs territoires et ira à la rencontre d'acteurs locaux et de partenaires. Elle partira de Claye-Souilly le 15 mai et arrivera au Havre le 26 juin à l'occasion de l'assemblée générale de l'APFH. Des témoignages ont déjà été recueillis. Présentés sous forme de petites vidéos de trois minutes environ, ils vont permettre d'alimenter les réseaux de l'association et d'animer les « plateaux télé » des villes-étapes.

Renseignements : celine.berthier@apf.asso.fr. Tél. : 01 64 52 12 89.