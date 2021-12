La CAMVS édite son premier Panorama territorial

L'agglomération indique que ce Panorama territorial présente une double fonction. Il a d'une part vocation à produire des analyses cartographiques et statistiques, constituant ici un outil d'aide à la décision des élus locaux et d'évaluation des politiques publiques. D'autre part, l'observatoire s'est donné pour mission de diffuser l'information auprès des acteurs de la société civile et du grand public.

« Le territoire de la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine est riche de nombreux atouts (mettre en musique l'ensemble de ces ressources au service de tous nécessite de les connaître de manière fine et précise », indique la CAMVS, qui évoque à titre d'illustration « la population, les sites touristiques remarquables, le cadre de vie, les berges de Seine ou encore le tissu économique et associatif ».

« Rendre publiques les données du territoire à travers ce panorama permet non seulement une meilleure connaissance de Melun Val de Seine, mais constitue également un véritable outil pour la mise en place des projets des élus et des acteurs de Melun Val de Seine » explique Sabrina Bousseton, chargée de mission à la CAMVS.

Le Panorama est à retrouver sur www.melunvaldeseine.fr .