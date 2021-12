La campagne de l'escalier en Fer-à-cheval achevée

Avec 2 millions d'euros récoltés en neuf mois, le château estime que sa campagne d'appel aux dons lancée en avril 2018 pour la restauration de l'édifice est « un véritable succès ». L'objectif est atteint pour le château, l'escalier en Fer-à-Cheval ayant été « intégralement restauré grâce au mécénat ». Ce dernier a pris la forme de dons de collectivités, d'entreprises et de particuliers, français et étrangers (1 071 000 euros), de legs (679 000 euros) et d'un mécénat de compétence (250 000 euros), auxquels s'ajoutent 200 000 euros apportés par la Fondation d'entreprise Total en partenariat avec la Fondation du Patrimoine dès 2014.

Une campagne lancée en avril dernier

Lancée le 12 avril 2018, cette levée de fonds a été organisée en partenariat avec la Fondation du patrimoine et la CCI de Seine-et-Marne. Le château rappelle par ailleurs que Charlotte Casiraghi, marraine de la campagne, a apporté à plusieurs reprises son image et son soutien à l'appel aux dons.

Le château ajoute que « grâce à la solidarité et la mobilisation de nombreux mécènes, 100 % des marches comme des sphères de l'escalier ont été adoptées ». Ce sont plus de 400 particuliers, collectivités, institutions et entreprises qui se sont mobilisés. Quelque 29 entreprises se sont mobilisées, ainsi que le Pays de Fontainebleau, la ville de Samois-sur-Seine, la ville de Fontainebleau, la SEM du Pays de Fontainebleau, les Amis du château de Fontainebleau, les Amis des Trinitaires mais aussi des commerçants, des chocolatiers

Bornes de dons sans contact, mobilisation sur les réseaux sociaux, soutien des commerçants de Fontainebleau, vente aux enchères de sculptures en chocolat, soirées, concert électro… Des dispositifs originaux ont été créés pour mobiliser le plus largement possible. « Réaliser un geste historique et marquer ainsi l'Histoire, c'est la perspective que le château a souhaité offrir aux amoureux du patrimoine, qui pouvaient également parrainer une marche ou une sphère de l'édifice et graver leurs noms sur l'escalier virtuel », explique-t-on du côté du château.

Deux ans de restauration

La structure en grès de l'escalier est menacée par des infiltrations d'eau et le développement de microorganismes qui favorisent l'altération de la pierre. Les travaux de rénovation comprennent l'ensemble de la structure et les deux volées. L'escalier sera ainsi entièrement démonté afin de consolider sa fondation fragilisée par le temps.

Les travaux ont été scindés en trois phases. La première phase débutera en avril prochain et s'attachera à restaurer le pavillon central de l'escalier et les ornements sculptés.

La deuxième phase, prévue d'octobre 2019 à juin 2020, permettra de lancer les travaux de la terrasse, de la balustrade supérieure et de la galerie située en dessous de l'édifice. La troisième et dernière phase achèvera cette spectaculaire rénovation en rendant aux deux volées de marches leur éclat d'origine.