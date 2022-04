La Caisse d’allocations familiales soutient le Bafa

Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur(Bafa)permet d’acquérir des compétences reconnues et une expérience pratique d’encadrement d’enfants et/ou d’adolescents en colonies de vacances ou en centres de loisirs. Accessible dès 17 ans, il permet de gagner en autonomie et constitue une entrée dans le monde de l’animation. Pourtant, de moins en moins de jeunes passent ce diplôme (- 43 % de 2016 à 2020). Partant de ce constat, la Caisse d’allocations familiales (Caf) a décidé de se mobiliser en proposant une aide de 150 euros pour le financement du premier stage pour les 17-25 ans. Cette aide peut être couplée avec celle de l’Etat (200 euros) pour les personnes s’inscrivant cette année à une session d’approfondissement ou de qualification. En Seine-et-Marne, deux partenaires de la Caf interviennent dans ce domaine. Il s’agit de la Fédération des Foyers ruraux et l’association des Familles rurales.