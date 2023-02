La Caf et France Services partenaires

Près de 20 % des demandes intervenant dans les Maisons France Services concernent les allocations familiales. Les 101 Caisses des allocations familiales (Caf) sont ainsi partenaires des 2 379 structureslabellisées France Services sur le territoire, afin d’accueillir et d’accompagner les publics dans leurs démarches à moins de 30 minutes de leur domicile.

En 2021, plus de 360 000 demandes liées aux prestations et aides de la Caf ont été ainsi traitées par les Maisons France Services. 48 % ont concerné les aides sociales (revenu de solidarité active, prime d’activité) et 31 % ont été liées aux aides au logement.

En Seine-et-Marne, 34 structures accueillent les usagers. Pour la Caf de Seine-et-Marne, sur les 10 959 visites enregistrées depuis début 2022, la plupart des demandes d’accompagnement concernent principalement le traitement des dossiers allocataires (449 “Enfance et Jeunesse“, 2 794 “Logement et cadre de vie“, 147 “Petite enfance“ et 6 782 “Solidarité/Insertion“).

Situations d’urgence sociale

France Services apporte un premier niveau de réponse immédiat à l’usager. Si la question est complexe, elle passe le relais à la Caf. Pour faciliter le traitement des demandes, chaque France Services dispose de deux leviers.

En matière d’administration tout d’abord, ce service permet de répondre aux situations d’urgence sociale et de blocage total d’un dossier. France Services signale le dossier aux équipes de la Caf qui recontactent l’allocataire sous quatre jours.

Ensuite, le visio sans rendez-vous : France Services accueille l’usager pour le mettre en relation avec un agent de la Caf via un visio rendez-vous. Le délai de traitement pour ce type de proposition est de 48 heures. Les autres situations sont signalées à la Caf qui contacte l’allocataire sous 48 heures.

