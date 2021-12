La Caf dévoile sa feuille de route jusqu'en 2022

La priorité est notamment donnée à la petite enfance avec la création de 800 nouvelles places dans Les structures d'accueil d'ici 2022. Avec le retour généralisé à la semaine de quatre jours, la Caf de Seine- et-Marne a, par ailleurs, mis en place des conventions pour financer le “Plan Mercredi” des communes. L'objectif à horizon 2022 étant de couvrir l'ensemble du territoire. Avec un tiers des habitants de moins de 25 ans, la Seine-et-Marne se démarque par la jeunesse de sa population. L'enjeu pour la Caf est de « soutenir ces jeunes dans leurs projets d'engagement et de citoyenneté ». Actifs ou étudiants, une campagne de sensibilisation sera lancée cet été pour les informer de leurs droits.

Concernant le soutien et l'accompagnement des parents, les dispositifs sont nombreux en Seine-et-Marne – réseaux d'écoute, lieux d'accueil, espaces de rencontre, parcours d'accompagnement... Cet ensemble représentent un financement de la Caf de plus de 2,8 millions d'euros. L'accompagnement se poursuivra jusqu'en 2022 et appuyé par une politique forte de soutien aux partenaires pour l'animation de la vie sociale et des services aux familles.

A la faveur de l'évolution des aides au logement, la Caf de Seine-et-Marne va, par ailleurs, renforcer sa collaboration avec ses bailleurs partenaires et s'impliquer dans le Groupe d'intérêt public, accueil et habitat des gens du voyage de Seine-et-Marne.