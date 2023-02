La Caf 77 reconduit ses aides aux vacances

Plusieurs dispositifs existent. Il y a d’abord l’aide aux vacancesfamiliales (AVF) destinée aux familles pour organiser leurs vacances. Il y a ensuite l'aide aux vacances sociales (AVS) destinée aux familles pour construire un projet de premier départ en vacances dans le cadre d'un accompagnement par un travailleur social. Enfin, il y a l’aide aux vacances enfants (AVE) qui permet le départ des enfants en séjours collectifs (colonies ou camps de vacances).

Ces dispositifs sont valables toute l’année pendant les vacances scolaires de la zone C. Les familles éligibles, informées directement par la Caf, doivent réserver leur séjour sur le site Vacaf.

Chaque année, près de 8 500 enfants, issus de plus de 3 700 familles, bénéficient de ces aides (en 2022, 1 398 enfants en séjours collectifs et 7 090 enfants en séjours familiaux pour un montant total de 2 031 095 euros).

Le transport pris en charge

Une aide au transport est également possible pour les allocataires bénéficiaires de l’AVF (quotient familial inférieur ou égal à 700 euros) et pour celles bénéficiaires de l’AVS. Ce dispositif prévoit le versement d’une aide modulée selon la distance parcourue entre le lieu de résidence et celui des vacances (100 euros entre 200 et 400 km et 200 euros au-delà de 400 km). Aucune démarche n’est à effectuer, la Caf verse automatiquement l’aide aux familles éligibles dans le mois qui précède le départ. En 2022, 2 611 familles ont bénéficié de cette aide pour un montant total de484 900 euros, soit une aide moyenne versée de 187,51 euros.

En Seine-et-Marne la Caf gère le versement des prestations familiales et sociales à 267 515 allocataires, soit 52,5% des habitants du département, dont 51 300 enfants de 0 à 3 ans.

Informations : www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/offre-de-service/vie-personnelle/les-aidesaux-vacances