La Caf 77 mobilisée pour garantir la continuité du service public

Cet accompagnement a permis de tisser un filet de sécurité pour les allocataires les plus fragiles et de mettre rapidement en œuvre les aides exceptionnelles de solidarité décidées par le gouvernement. Plus de 81 000 foyers ont ainsi été bénéficiaires de l'aide de solidarité versée le 27 novembre.

D'autre part, pour bénéficier de l'adaptation de leurs droits à leur nouvelle situation, les allocataires peuvent compter sur l'appui de la Caf qui est accessible par différents canaux (site internet www.caf.fr, appli mobile Caf Mon Compte, rendez-vous téléphoniques pouvant être pris sur le site internet ou sur les bornes extérieures à Melun, Meaux et Lognes et rendez-vous en agence). Pour ceux qui habitent plus loin, des rendez-vous peuvent être proposés sur des sites partenaires (Coulommiers, Chelles, Montereau et Nemours). A la faveur de ces contacts, si l'allocataire a des enfants à charge et fait face à une situation très difficile, la Caf pourra envisager de le soutenir avec une aide financière ponctuelle.

Ce sont près de 500 allocataires qui sont en contact quotidiennement et directement avec un professionnel de la Caf de Seine-et-Marne. De même, lorsque la Caf constate qu'un allocataire risque de voir ses droits suspendus, elle le contacte sans attendre pour l'aider dans ses démarches.