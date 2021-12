La caf 77 élargit son plan “vacances”

Chaque année, plus de 4 000 familles bénéficient du soutien financier de la CAF de Seine-et-Marne pour leurs séjours de vacances. Une aide qui représente près de 2 millions d'euros. Habituellement, ce dispositif bénéficie uniquement aux foyers modestes. Mais cette année, en raison de la crise sanitaire, la CAF 77 a décidé de l'étendre aux salariés bénéficiaires de la prime d'activité ayant été « en première ligne » face au Covid-19 (soignants, caissières ou encore éboueurs).

Toujours en raison du contexte sanitaire (les réservations pour des séjours ayant été plus tardives), la CAF 77 a également décidé de financer les départs en vacances pour la Toussaint et pour Noël et de subventionner aussi les séjours inférieurs à 5 jours.

En temps normal, pour un séjour en famille, le taux de prise en charge varie entre 70 et 90% du prix du séjour, en fonction de la situation financière, avec un plafond d'aide qui peut aller de 600 à 1 000 euros.