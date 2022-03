La Caf 77 aide les familles à partir en vacances

En France, un foyer sur deux renonce, chaque année, à profiter de vacances, souvent pour des raisons financières. Les congés sont pourtant nécessaires au bien-être des familles et représentent un levier de soutien à la parentalité, ainsi qu’un accompagnement des jeunes vers l’autonomie. C’est pour ces raisons que la Caf de Seine-et-Marne consacre annuellement deux millions d’euros pour les aides aux vacances. Plus de 5 000 familles peuvent ainsi partir dans des centres labellisés Vacaf. Le montant de ces aides est soumis au quotient familial et elles sont directement versées à l’organisme de vacances choisi pour un séjour de quatre nuits minimum consécutives pendant les vacances scolaires. Une participation de 200 euros est également prévue pour les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh) dans le cadre de séjours en colonie.