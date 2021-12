La bronchiolite à l’offensive en Seine-et-Marne

Santé publique France s'alarme du nombre de cas recensés sur le territoire national et notamment en Île-de-France. La bronchiolite est une maladie qui touche essentiellement les jeunes enfants et les nourrissons. Onze régions sont actuellement en alerte épidémique et en Seine-et-Marne, le taux de consultations a été multiplié par deux.

Deux numéros d’appel dédiés ont été mis en place le 22 octobre et resteront activés jusqu’au 23 janvier. Pour les kinésithérapeutes, il faut composer le 0 820 820 603, tandis que pour SOS Médecins, il faut appeler le 0 820 800 880 (7j/7 de 9 heures à 23 heures). Les mêmes gestes barrières appris durant la Covid-19 restent de rigueur pour ce type de virus.