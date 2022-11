La brasserie Parisis pose ses cuves à Combs-la-Ville

Cette ouverture à Combs-la-Ville a pu être réalisée grâce à l’entrée du groupe Newbeers dans le capital de Parisis. Ce rapprochement entre les deux entreprises, initié en juillet 2020, a, en effet, permis cet investissement de quatre millions d’euros. Le nouvel établissement de 2 400 m2 va remplacer l’ancien site historique d’Epinay-sous-Sénart (Essonne) ouvert en 2012, mais devenu trop exigu. Il sera doté de nouvelles cuves, de lignes d’enfûtage et d’embouteillage, d’un espace de stockage, d’un bar et d’une boutique. Sa capacité deproduction annuelle pourra atteindre jusqu’à 30 000 hectolitres.

Réalisé dans un esprit moderne intégrant les aspects écologiques, le bâtiment est totalement isolé selon les normes les plus récentes et équipé de panneaux solaires photovoltaïques permettant une autonomie totale en journée. Le nouveau matériel va concourir à réaliser des économies d’échelle, notamment en matière de gaz et de produits.

Brasserie Parisis : 3, rue René Dumont, Combs-la-Ville.