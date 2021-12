La Brasserie des Grottes ne connaît pas la crise

Ce projet de brasserie artisanale, c’est celui d’Alexandre Soriano et Lionel Turpin. Ces amis devenus associés se sont lancés dans l’aventure en 2016 en partant de rien. Au départ, les deux copains ont brassé en amateurs. À l’arrivée, ils ont réussi à fabriquer une bière de qualité et sans gros budget. Malgré la crise sanitaire, cette brasserie est en passe de gagner son pari.

« Cela n’a pas été toujours facile », confie cependant Alexandre. « Nous avons dû nous réinventer plusieurs fois, en particulier en ce qui concerne nos débouchés commerciaux, suite à la fermeture des bars et des restaurants. Mais on s’en est tout de même bien sorti, car les gens nous ont suivis et nous avons eu jusqu’à présent de bons retours sur notre projet et nos produits. »

L’originalité de la Brasserie des Grottes, c’est d’abord le lieu d’implantation : une ancienne carrière ayant connu plusieurs vies. Si cette “grotte” s’étend sur 12 000 m2, la brasserie n’occupe que 300 m2, divisés en trois parties : un espace de brassage, un de fermentation et un d’embouteillage (600 bouteilles étiquetées par heure). Les circuits courts sont privilégiés avec des clients situés dans un rayon de 20 kilomètres. Le bar, ouvert les vendredis et samedis soirs, propose 11 variétés de bière, mais la vente à emporter est également possible.

L’autre particularité de cette brasserie réside dans son partenariat noué avec la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine et plus précisément avec l’Office de tourisme du territoire. Un rapprochement gagnant-gagnant. « Toute l’équipe de Corinne Picaut (directrice de l’office de tourisme) est super engagée sur notre projet », se félicite Alexandre Soriano.

« Cela fait vraiment chaud au cœur de voir ce dynamisme. Nous organisons d’ailleurs des visites et des dégustations en lien avec l’Office de tourisme. Nous collaborons aussi avec le pôle économique de l’agglomération. On s’est rencontré il y a quelques semaines pour entrevoir les différents dispositifs qui pourraient être adaptés à notre stratégie économique. » La Brasserie des Grottes continue de grandir sans pression.

La Brasserie des Grottes :

1806 rue de Seine, Boissise-la-Bertrand.

brasseriedesgrottes@gmail.com.