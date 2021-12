La Brasserie de Meaux doublement primée

Elle avait reçu la médaille d'argent. La Bière ambrée de la Brasserie de Meaux est désormais parée d'or, avec l'obtention de cette distinction décernée par le Concours générale agricole du Salon de l'agriculture. Et la Bière ambrée est sur le chemin de son ainée, primée d'une médaille de bronze par les juges qui effectuent leur test « à l'aveugle ».

« Ces médailles sont une vraie reconnaissance pour nous qui avons démarré il y a peu », confie Sébastien, qui a ouvert avec sa compagne Ludivine la Brasserie de Meaux en décembre 2015. Ingénieurs pendant 15 ans, lui dans le BTP et elle dans la monétique et la comptabilité/gestion, Ludivine et Sébastien ont souhaité se lancer dans l'aventure en 2014 dans leur région, pour faire honneur à leurs origines agricoles. « C'était l'une des façons les plus évidentes de mettre en valeur nos cultures d'orge, explique le brasseur. Nous avons monté la brasserie entièrement à partir des pièces d'un autre site ».

Déjà dotée d'une moutarde et d'un fromage à son nom, Meaux peut désormais compter sur des bières 100 % pur malt, non filtrées et non pasteurisées. Les malts et houblons sont exclusivement français et la brasserie fonctionne en circuits-courts, distribuant ses produits dans un rayon de 60 km autour de la région meldoise.

Si Sébastien concède que les ouvertures de brasseries sont en vogue, cela ne constitue pas un problème pour lui. « Les bières artisanales ont une identité et une saveur particulières contrairement aux bières industrielles qui ont plus ou moins le même goût », estime-t-il. Plutôt satisfaits de leurs débuts, Sébastien et Ludivine préparent de nouveaux produits pour l'année en cours.