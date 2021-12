La box briarde propose des fruits et légumes jour et nuit

Sa vie professionnelle a basculé en 2017 lors d'un banal repas de famille. Entre la poire et le fromage, Élodie Guichard apprend que son beau-frère a installé un distributeur de pommes de terre dans l'Oise. L'initiative fascine cette conseillère bancaire à la tête d'une exploitation familiale (70 hectares) à Lumigny-Nesles-Ormeaux. Elle décide de quitter son job pour se lancer dans l'aventure avec une offre plus élargie (fruits, légumes, œufs, soupes, miel, compotes…). La Box Briarde est née. « L'idée était de réunir des produits locaux et de saison sur un même point de vente », précise Élodie.

Après avoir obtenu un prêt bancaire et déniché son fabricant en Belgique (une machine coûte 30 000 euros), elle démarche des producteurs locaux. En avril 2018, Élodie installe ses deux premiers distributeurs à Lumigny (dans son propre champ !) et à Fontenay-Trésigny. Suivront Faremoutiers l'an passé, Guignes et Coulommiers ce mois-ci. Le tout est concentré dans un rayon de 30 kilomètres pour un maillage efficace. « Au départ, certains producteurs étaient un peu méfiants, raconte-t-elle. Mais ils ont fini par nous suivre. Aujourd'hui, on nous appelle pour installer des distributeurs ! » Une célèbre enseigne de la grande distribution vient même de lui proposer d'implanter une Box…

Il est vrai que le concept a de quoi séduire. Dans les 93 casiers que compte la machine (qui accepte la carte bancaire et les espèces) sont proposés uniquement des produits de saison issus d'une agriculture raisonnée. Vendu 14 euros et composé de 6 à 8 produits variables, le panier de la Box connaît un franc succès. Sa composition change tous les vendredis. « On ajoute des fiches produit pour mettre en valeur le travail de nos producteurs, indique Élodie. Les clients peuvent ainsi les identifier. Cela crée du lien. » Même les animaux de basse-cour ne sont pas oubliés avec des sacs de 20 kg de blé et de maïs concassés provenant de la ferme familiale. « On est heureux de notre développement, se réjouit l'entrepreneuse, active sur les réseaux sociaux et adepte du bouche à oreille. On commence à être connus et reconnus, mais ça ne doit pas être juste une mode. »

Seul bémol, cette activité est devenue chronophage pour cette mère de trois enfants, qui va devoir embaucher une personne à plein temps. Des actes de vandalisme sont aussi à déplorer, malgré la présence de caméras. « C'est beaucoup de boulot », conclut Élodie. Et du plaisir aussi.

Infos : www.laboxbriarde.fr