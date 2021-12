La Boutique Vrac et Co, Les Petits Pirates et Precifield récompensées

Près de 200 projets ont été soumis au vote des internautes du territoire d'implantation du Crédit Agricole Brie Picardie (Oise, Somme, Seine-et-Marne) sur le site de “J'aime mon territoire“. Il s'agissait, pour les clients comme pour les non clients, de choisir leur projet associatif préféré dans quatre catégories (culture et patrimoine/environnement, insertion sociale et économique/solidarité, santé et sport), afin de leur octroyer une dotation. Les clients pouvaient aussi choisir parmi 18 projets entrepreneuriaux proposés par des structures partenaires de la création d'entreprise. Près de 164 000 euros de dotations ont été versés à 12 associations et 9 entrepreneurs. Si les associations de chacune des catégories ont pu remporter une prime pouvant atteindre 2 000 euros, les entrepreneurs se sont vus verser jusqu'à 25 % de leur plan de financement. En Seine-et-Marne, les votes ont désigné trois lauréats.

Il s'agit d'abord de La Boutique Vrac et Co, basée à Chelles (30-32 avenue de la Résistance). Ce lauréat propose une gamme variée de produits en vrac, alimentaire ou non. De l'épicerie salée et sucrée, aux épices (près de 200 références principalement bio), en passant par les produits lessiviels et l'hygiène corporelle, tout s'achète « avec la juste dose ». La Boutique Vrac et Co a aussi mis en place un système de commande à retirer ou à livrer, via son site internet laboutiquevracetco.com.

Precifield, fondé par Alexandre Weil et Rémi Pelletier, à Vinantes, est une société dédiée à l'agriculture de précision. « Nous sommes partis du constat que le sol n'était pas ou très peu pris en compte. Nous avons donc décidé d'utiliser des scanners de sol qui sont utilisés aux Etats-Unis depuis plus de 20 ans, indiquent les responsables de Precifield. Nous réalisons des cartes de diagnostic de sol en un passage de drone, qui scrute la texture du sol, les matières organique, le PH. Puis nous modélisons la topographie et enregistrons toutes ces données avec un GPS ». A partir de cette base, Précifield apporte des conseils sur l'application d'intrans utilisés par les agriculteurs. En effet, les données sont intégrée au GPS des tracteurs, afin d'apporter une juste dose de produit sur chaque portion de terrain. Ce procédé permet de réaliser des gains économiques et environnementaux.

La micro-crèche Les Petits Pirates, basée à Isles-les-Meldeuses, a aussi lauréate. « Comme beaucoup de parents j'ai été confrontée au problème du mode de garde pour mes enfants. J'ai donc décidé de monter une micro-crèche, après avoir quitté mon poste dans la fonction publique hospitalière », explique Amandine Marinho, la fondatrice. Cette structure propose un mode de garde mixte, entre l'accueil collectif et l'accueil individualisé. Les Petits Pirates ouvriront une deuxième micro-crèche à Congis-sur-Thérouane à la rentrée prochaine.