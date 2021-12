La Bohème au château de Fontainebleau

La Bohème est un mélodrame en quatre actes de Giacomo Puccini, d'après le roman d'Henri Murger, Scènes de la vie de bohème, et son adaptation théâtrale La Vie de bohème. Composé entre 1892 et 1895, il fut créé le 1er février 1896 au Teatro Regio de Turin, sous la direction d'Arturo Toscanini.

L'action se déroule à Paris en 1830. Quatre jeunes artistes sans le sou, vivent au jour le jour. Riches de leurs amis et de liberté, ils essaient d'atteindre la gloire.

Pour Opéra en Plein Air, l'iconique économiste Jaques Attali a mis en scène un des plus célèbres opéras romantiques. Sa version de La Bohème, contemporaine et rêveuse, est jouée par le Music booking orchestra dirigé par Anne Gravoin, premier violon, mais aussi épouse du Premier ministre. La direction musicale est assurée par Patrick Souillot, et les lumières par Jacques Rouverollis, tandis que les décors et costumes sont d'Enki Bilal.