La Banque européenne d'investissement prête 140 millions d'euros pour les collèges

Après la signature, en juillet 2015, d'un contrat de financement de 100 millions d'euros, le Conseil départemental de Seine-et-Marne s'est vu accorder un nouveau prêt d'un montant de 140 millions d'euros par la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre de la poursuite de son “plan collèges”.

Chaque année, les établissements du premier cycle secondaire, dont le Département a la charge (145 collèges et 82 000 élèves au total), accueillent plus de 1000 collégiens et collégiennes supplémentaires. Mais au-delà des capacités additionnelles nécessaires auxquelles répondent l'extension d'établissements existants et la construction de nouveaux collèges, ces investissements sont également guidés par les mises aux normes en termes d'accessibilité, de soutien à différents dispositifs pédagogiques dédiés aux élèves en difficulté et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Sur ce dernier point, l'opération comporte, en effet, un volet environnemental significatif, puisque plus de la moitié des projets seront réalisés selon des normes plus ambitieuses que la réglementation thermique actuelle.

L'institution de financement de l'Union européenne (UE) a donc retenu 19 projets, dont le coût total s'élève à 303 millions d'euros. Dans le détail, il s'agit de sept constructions, dix opérations d'extension et de rénovation lourde ou partielle et de deux chantiers de rénovation.

« La signature de ce nouveau contrat avec la BEI nous garantit des conditions de financement optimales pour mener à bien nos investissements dans l'éducation », se félicite Patrick Septiers, le président du Département. Un partenariat accueilli également avec satisfaction par la Banque européenne d'investissement et son vice-président, Ambroise Fayolle : « Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde le Département de Seine-et-Marne en nous permettant de l'accompagner pour la seconde fois dans la construction et la rénovation de ses équipements éducatifs. »

À l'issue de la période de réalisation du projet, plus de 13 000 collégiens, soit plus de 15 % de l'effectif scolarisé dans les 128 collèges publics du département, bénéficieront d'infrastructures neuves ou rénovées.