La Banque des Territoires soutient trois acteurs seine-et-marnais

Tout d'abord, en matière de transition énergétique, la BT a signé une convention d'ingénierie de 150 000 euros avec le Syndicat des Energies de Seine-et-Marne (SDESM). Avec cette nouvelle collaboration, plus de 50 communes seine-et-marnaises pourront réaliser les audits de leurs installations thermiques en vue d'améliorer leur efficacité énergétique.

L'expertise du SDESM est reconnue, notamment pour l'enfouissement et le renforcement des réseaux électriques, l'éclairage public ou encore la mobilité propre. En tant que partenaire privilégiée du syndicat, la Banque des Territoires soutient ses actions auprès de son réseau de 443 communes adhérentes.

La BT a, d'autre part, souscrit 13, 5 millions d'euros de titres participatifs auprès du bailleur social Habitat 77. Ce partenariat permettra à l'organisme de mener un projet ambitieux de construction de 2 059 logements et de réhabilitation de 1 500 logements. Ce programme équivaut à 30 logements construits et 100 logements réhabilités supplémentaires par an, soit une augmentation de 15 % de ses objectifs. Cette opération est complétée par une souscription de titres participatifs de 5 millions d'euros du Département.

Enfin, dans le cadre du dispositif national Action coeur de ville (redynamisation des centres-villes), la Banque des Territoires va financer la digitalisation des commerces de la ville de Melun à hauteur de 20 000 euros. Ce soutien financier va contribuer à la création et au développement d'un site web « place de marché » et d'une application mobile associée.