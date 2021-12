Cette nouvelle édition de la Balade du goût se déroulera sur tout le territoire francilien. Ce sera l’occasion d’un week-end festif où les exploitations agricoles ouvriront leurs portes. Les visiteurs pourront ainsi aller à la rencontre des agriculteurs et des producteurs d’Île-de-France et de mieux découvrir leurs métiers et leurs savoir-faire. Cette année, 84 fermes participent à l’opération.

Renseignements : www.balade-du-gout.fr