Les amoureux du jardin attendus au Château de Crécy

Pour la troisième édition printanière des Journées des plantes et art du jardin en Seine-et-Marne, Pâques s'invite au château de Crécy-la-Chapelle, semant dans son parc son lot de gourmandises végétales, ornementales et… chocolatées.

Quelque 70 Pépiniéristes, producteurs, horticulteurs, paysagistes et artisans offriront une diversité végétale ainsi que de précieux conseils pour réussir les plantations et aménagements de jardin.

S'agissant du jardin lui-même, une palette de végétaux très variés sera à découvrir. Vivaces et plantes de rocaille, aromatiques, arbustes rares, classiques et d'ornement, végétaux exotiques, ou encore bulbes de collection seront proposés par plus d'une trentaine de pépiniéristes et producteurs. Aussi, les plantes potagères font leur entrée de même que les engrais naturels et paillis de chanvre compagnons précieux des potagers. Les plans d'eau seront aussi représentés avec des collections d'iris, de nénuphars, de plantes oxygénantes de marais et de rives.

Côté Art de vivre au jardin, une large place est réservée aux décors et accessoires (Gloriettes, sculptures, treilles, mobilier, tonnelles, tuteurs…). Une foison d'idées pour aménager, embellir, entretenir et donner du style à son jardin.

De nombreuses animations sur les stands des exposants seront proposées tout au long du week-end concernant notamment la gestion de l'eau, le compostage, le jardinage au naturel, rempotage, ainsi qu'un programme des conférences et dédicaces d'ouvrages.

Point d'orgue, la vente aux enchères aura lieu le dimanche à 14h30 sur le parvis du château. Au programme : plantes de collection, statuaires, mobilier de jardin et animaux d'ornement…

Enfin, à l'occasion du week-end Pascal, les petits jardiniers pourront dimanche 1er avril s‘adonner sur inscription à la chasse aux oeufs organisée dans le parc du château de 10h à 12h et de 14h à 16h et participer à des ateliers de décoration florales et de loisirs créatifs avec peinture sur oeufs.

Infos pratiques :



Billetterie : sur place - Adulte 6€ - enfants - 12 ans : gratuit



www.journeesdesplantescrecy.fr



contact@journeesdesplantescrecy.fr