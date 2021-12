Plus de 270 postes sont à pourvoir, dès maintenant, en contrats d'apprentissage, auprès de ses entreprises partenaires à Meaux, Marne-la-Vallée, Avon-Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne.

Vous avez entre 15 et 30 ans et souhaitez suivre une formation professionnelle diplômante gratuite et rémunérée dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, du commerce, de la vente, de la distribution, de la comptabilité et de la fibre optique, saisissez l'occasion !