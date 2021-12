L'Utec d'Emerainville partenaire des entreprises

Chefs d'entreprise, profitez de l'aide financière exceptionnelle de l'État* pour recruter des jeunes ! En prise directe avec l'entreprise, l'apprentissage constitue une voie d'excellence vers l'emploi. Outil fiable de formation et de recrutement pour les entreprises, c'est aussi une solution d'insertion professionnelle et de promotion sociale pour les jeunes apprenants.

À ce titre, le CFA de l'Utec d'Emerainville connaît très bien les besoins des entreprises du territoire en termes d'emplois et de compétences. Il peut ainsi ajuster son offre de formations en conséquence, rendant rapidement opérationnels ses apprenants. Il offre également des formations gratuites, rémunérées et validées par des diplômes reconnus de l'enseignement professionnel. Pour accompagner les chefs d'entreprise dans leur recrutement, l'Utec définit avec eux les missions et les profils recherchés. Ensuite, l'école organise une mise en relation adéquate en présélectionnant des candidats-apprentis correspondant à leurs attentes.

En formation, notamment dans les secteurs de l'informatique et du commercial, les apprentis de l'Utec sont, par exemple, en recherche de missions. L'Utec répond aux besoins des dirigeants de TPE-PME en leur proposant ces jeunes à potentiel, qui préparent un diplôme professionnel de niveau Bac à Bac + 2. Formés depuis six mois, ils ont déjà acquis des compétences dans les deux domaines (langage de programmation Python, réseaux, sécurité et modélisation ; qualification de fichiers, phoning et prospection). Forts de ces connaissances, les apprentis ont hâte de les mettre en pratique.

Chaque année, le CFA Utec de la CCI 77 forme près de 2 000 jeunes à plus de 100 métiers et prépare à 43 diplômes du CAP au Bac+ 5 dans trois filières professionnelles : hôtellerie-restauration-tourisme, commerce-services-comptabilité-gestion-management et informatique-réseaux-technologies numériques-

fibre optique. Plus de 1 500 entreprises accordent déjà leur confiance à l'Utec. Rejoignez-les et devenez, vous aussi, son partenaire.

*Pour tout contrat d'apprentissage conclu jusqu'au 28 février, le Gouvernement accorde aux entreprises une aide de 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans et une autre de

8 000 euros pour un majeur.

Renseignements :

www.utec77.fr

Tél. : 01 60 37 52 25