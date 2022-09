L’Urssaf Île-de-France recrute

En Île-de-France, ce sont 27 postes d’inspecteurs(trices) et six postes de contrôleurs(es) qui sont à pourvoir. Le réseau des Urssaf souhaite, en effet, renforcer ses équipes qui comptent aujourd’hui plus de 1 500 inspecteurs et 220 contrôleurs. Les recrutements visent les métiers d’inspecteurs chargés du contrôle comptable d’assiette et de la lutte contre le travail dissimulé.

Les inspecteurs contribuent à préserver le financement de la protection sociale. Ils garantissent aux salariés le respect de leurs droits sociaux et assurent une saine concurrence entre employeurs grâce à la bonne application de la législation. Au-delà de la vérification des déclarations, leur fonction les amène également à accompagner, prévenir, informer et conseiller les entreprises et les acteurs sur la réglementation.

Profils et formation

Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d’une Licence ou d’un Master 1 dans les domaines de la comptabilité, de l’administration et la gestion des entreprises, du droit ou des ressources humaines, ou d’un Master 2 quelle que soit la filière.

La sélection des candidats s'appuie sur un processus de recrutement spécifique visant à identifier leurs aptitudes à exercer la fonction d'inspecteur du recouvrement. Les profils sélectionnés bénéficieront d’une formation en alternance rémunérée de 16 mois (pour les inspecteurs chargés de la lutte contre le travail dissimulé) et de 19 mois (pour les inspecteurs chargés du contrôle comptable d’assiette).

Renseignements : www.urssaf.org.