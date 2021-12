L'UPEC labellisée « Campus d'excellence »

Il a été délivré conjointement par quatre ministères (Economie, Education nationale, Travail et Enseignement supérieur). Cette labellisation permettra à l'UPEC et à ses partenaires de bénéficier d'une reconnaissance de leur engagement commun autour des enjeux d'information, de formation et d'innovation dans des filières économiques d'avenir. L'UPEC va en bénéficier durant trois ans. Egalement lauréate d'un appel à projets du Programme d'investissement d'avenir (PIA) pour son campus « Santé, autonomie et bien-veillir », l'Université Paris-Est Créteil bénéficiera d'un financement de 4, 6 millions d'euros sur dix ans.