L'Université Gustave Eiffel brille au classement Shanghai 2021

C'est le 26 mai dernier que l'Université Jiao Tong de Shanghai à publié son classement mondial des universités. Celui-ci mesure les performances des établissements supérieurs en fonction de leurs spécialités académiques. 1 800 universités ont été classées cette année à travers cinq thématiques et 54 disciplines. L'Université Gustave Eiffel y figure dès sa première tentative. Elle a été, en effet, classée 13 fois sur les 54 disciplines évaluées. Elle s'est notamment démarquée dans les sciences et technologies des transports avec une place dans le top 49 (elle est numéro un en France dans ce domaine). Même chose pour le génie civil avec une présence dans le top 100. D'autres bons résultats sont à noter également en génie minier et minéral, en ressources en eau, en sciences de la terre et en mathématiques.