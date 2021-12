L'Université Gustave Eiffel à la 802e place mondiale

Basé aux Emirats Arabes Unis depuis 2016, le Center for World University Rankings (CWUR) a publié, le 26 avril, son classement annuel des 2 000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur du monde. L'Université Gustave Eiffel, basée à Champs-sur-Marne, a nettement progressé d'une année sur l'autre. 1 300e en 2020, elle se hisse, cette année, à la 802e place de ce classement, effectuant ainsi un bond de 498 places. Sur le plan national, elle se classe en 35e position, également en nette progression par rapport à l'édition 2 020 où elle occupait la 61e place.

Une excellente nouvelle pour son président Gilles Roussel : « Après notre entrée dans le classement de Shangaï en 2020, ce bond non négligeable effectué par notre établissement est un indicateur du renforcement de notre visibilité sur le plan international. Rassembler l'UPEM et l'IFSTTAR, ainsi que quatre autres écoles (EAV & T, EIVP, ENSG et ESIEE Paris) au sein de notre établissement contribue sans nul doute à accroître la visibilité et la lisibilité de nos productions. »

Pour établir son classement, le CWUR a évalué près de 20 000 établissements sur la base de sept critères : travaux de recherche (10 %), publications de haut rang (10 %), influence des travaux scientifiques (10 %), citations (10 %), qualité du corps professoral (10 %), employabilité des anciens élèves (25 %) et qualité de l'enseignement (25 %).

Au total, la France est représentée par 79 établissements. A la première place, on retrouve l'université Paris Sciences et Lettres (21e au classement mondial). Elle devance l'université Paris-Saclay (32e), Paris-Sorbonne (36e), l'école Polytechnique (41e), l'université de Paris (42e, née de la fusion de Paris-Descartes et Paris-Diderot) et l'INSEAD de Fontainebleau (119e), qui perd trois places par rapport à 2020. A noter, enfin, la progression de l'Université Paris Est Créteil (comptant notamment trois campus en Seine-et-Marne à Lieusaint, Fontainebleau et Torcy), qui passe de la 725e à la 596e place.

Le podium mondial est de nouveau trusté par les universités américaines : Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Standford. Les universités anglaises de Cambridge et d'Oxford arrivent juste derrière, en quatrième et cinquième positions.