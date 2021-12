L'unité de méthanisation Equimeth inaugurée

Avec un traitement annuel de 25 000 tonnes de matières organiques et une réinjection de 250 nm3 de biométhane par heure dans le réseau GRDF, cette nouvelle unité territoriale de méthanisation, qui a été inaugurée le 16 septembre après plus d'un an de travaux, s'annonce comme la plus importante du département. Sa production permettra, en effet, d'alimenter plusieurs communes (Moret-Loing-et-Orvanne, Saint-Mammès, Thomery, Champagne-sur-Seine, Avon et Fontainebleau) à hauteur de 15 % de la consommation en gaz de leurs habitants.

Pour mener à bien ce projet baptisé “Equimeth“ et implanté au sein du pôle économique des Renardières, à Ecuelles, Cap Vert Energie (CVE) s'est associé à Île-de-France Energies (IDFE), acteur majeur de la transition énergétique sur le territoire francilien. En France, le secteur de la méthanisation est actuellement en plein développement avec la mise en service de 214 unités depuis 2008.