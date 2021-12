Elle aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 septembre au parc de Noisiel, sur un parcours mi-nature mi-urbain. Sept courses seront au programme, dont trois inédites (5 km, 12 km et 20 km), trois pour enfants (1 km, 1, 5 km et 2 km) et une marche nordique (11 km). L'épreuve du 20 km servira de support aux championnats d'Île-de-France de trail. Les inscriptions débuteront le 21 mai et seront closes le 22 septembre.

Renseignements : www.oxytrail.fr