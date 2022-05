L’Oxy’Trail à Noisiel les 25 et 26 juin

Organisé le week-end des 25 et 26 juin par la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, l’Oxy’Trail proposera cette année sept courses de 5 km, 13 km et de 23 km adaptées à tous types de coureurs, trois courses enfants (1 km, 1, 5 km et 2 km) et une marche nordique de 11 km. Les parcours, entre ville et nature, permettront de découvrir le parc de Noisiel, les bords de Marne, les jardins du château de Champs-sur-Marne, la Ferme du Buisson, la chocolaterie Menier, mais aussi l’Île-de-loisirs de Vaires/Torcy, site officiel des Jeux olympiques de Paris en 2024. 6 500 dossards sont disponibles et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 juin.

www.oxytrail.fr