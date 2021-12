L’orchestre Melun Val de Seine en concert au Mée-sur-Seine

Dans la vie tourmentée, exaltée et souvent douloureuse d’un génie, il est des havres de félicité, des moments lumineux, parenthèses souriantes. L’année 1806 en est un exemple dans la vie de Beethoven ; deux œuvres contemporaines, la quatrième symphonie et le quatrième concerto pour piano, illustrent magnifiquement ce "réveil à la vie et à l’amour". C'est un pur chef d’œuvre du classicisme symphonique dont les élans et la maîtrise ne laissent aucun doute : le génie de Beethoven s'exprime dans tous les registres de l'inspiration, de l'angoisse à la sérénité la plus lumineuse. Lui succèdera au programme, le plus inspiré des cinq concertos pour piano de Beethoven, le quatrième en sol majeur. Sous les doigts du pianiste Etienne Goepp, bien connu du public et que l’orchestre Melun Val de Seine va retrouver avec enthousiasme, ce pur chef d’œuvre confirmera certainement que le genre du concerto pour piano est l’un des favoris des mélomanes.

Tarifs : 10, 8 et 6 euros (gratuit pour les moins de 7 ans et les élèves des conservatoires et des écoles de musique de l'agglomération Melun Val de Seine).