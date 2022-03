L’orchestre Melun Val de Seine à Vaux-le-Pénil le 13 mars

La salle de spectacles La Ferme des Jeux, à Vaux-le-Pénil, s’apprête à accueillir, le dimanche 13 mars (à partir de 11 heures), un concert de l’orchestre Melun Val de Seine dirigé par le chef Jean-Michel Despin. L’occasion pour les spectateurs d’écouter le quatrième concerto en sol majeur de Ludwig von Beethoven, le plus inspiré des cinq concertos pour piano composé par le célèbre musicien allemand. C’est Etienne Goepp, bien connu du public, qui sera au piano.

Réservations : www.culturetvous.fret sur le réseau de billetterie communautaire. Tarifs : 10, 8 et 6 euros (gratuit pour les moins de sept ans et les élèves des conservatoires de Melun Val de Seine).