L'OPH réhabilite quatre résidences à Rebais

C'est en novembre 2017 que les travaux de réhabilitation des quatre résidences appartenant à l'Office public de l'habitat Seine-et-Marnais (OPH 77) ont commencé. Situées Promenade de l'Ouest, rue du Champ Giblois, rue de l'Hôtel de Ville et rue Albert Roussel, à Rebais, ces logements ont nécessité un investissement de près de quatre millions d'euros. L'inauguration a eu lieu en présence de Paul Gibert directeur général de l'OPH 77, Christel Collard, responsable de territoire, Germain Tanière, maire de Rebais et Denis Jullemier, président de l'OPH 77 et vice-président du Conseil départemental, en charge de l'habitat.

Le bâti ayant atteint sa limite en termes d'ancienneté, et après un audit énergétique en 2012 puis des diagnostiques approfondis en 2014, l'OPH 77 avait considéré que les résidences, trop énergivores, devaient être intégrées au programme de réhabilitation du patrimoine de l'OPH 77.

Divers travaux ont été menés, avec pour vocation de « maintenir, voire d'améliorer le reste à vivre des locataires : réfection électrique des parties communes, isolation thermique des façades ou des combles, étanchéité des toitures terrasse, désamiantage des balcons, ventilation des logements…

A Rebais, l'OPH 77 gère au total 177 logements répartis sur six sites.