L'OPH de Seine-et-Marne rejoint Grand Paris Habitat

La Semiso, Vilogia, l'OPH de Villejuif et l'OPH de Seine-et-Marne viennent d'officialiser leur adhésion à Grand Paris Habitat, le plus important groupement d'intérêt économique (GIE) de bailleurs sociaux d'Île-de-France. Le GIE Grand Paris Habitat regroupe désormais 10 membres, en comptant les six actuels (CDC Habitat, CDC Habitat social, Val d'Oise Habitat, l'OPH de Bagnolet, Hauts-de-Seine Habitat et l'OPH de Courbevoie). Les quatre nouveaux adhérents bénéficieront d'un partage de savoir-faire et d'expertises techniques. Pour certains, cette adhésion participe également à l'atteinte des objectifs de construction neuve et de réhabilitation de leurs plans de patrimoine. Avec ces adhésions supplémentaires, les adhérents de Grand Paris Habitat sont présents dans toute l'Île-de-France et représentent la diversité des familles du secteur HLM : des OPH, des ESH et des SEM.

Dans le cadre de leur adhésion, la Semiso, l'OPH de Villejuif et l'OPH de Seine-et-Marne confient à Grand Paris Habitat des diagnostics de patrimoine, des projets de réhabilitation de logements sociaux, le suivi de projets ANRU, ainsi que des constructions neuves. Pour autant, chaque opérateur conserve son autonomie de gestion et d'exploitation. En effet, le GIE n'interfère ni dans sa vie sociale ni dans ses instances de gouvernance.

Pour ces opérateurs, l'enjeu de l'adhésion à Grand Paris Habitat est aussi l'occasion d'intégrer le réseau du groupe CDC Habitat pour bénéficier de son accompagnement par la mise en place de moyens financiers nécessaires à leur développement.