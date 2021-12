L'OPH 77 veut des logements moins énergivores

« Ces travaux, initiés par une convention pluriannuelle, signée le 13 mars 2015, dans le cadre du programme de rénovation urbaine de la ville de Melun et en partenariat avec l'Etat, étaient fortement attendus par les habitants », a rappelé Denis Jullemier, président de l'OPH 77, lors du récent lancement officiel du projet.

Ce sont plus de 214 logements situés square Ribot, Square Siegfried et rue du Docteur Calmette, à Melun, qui seront réhabilités par l'OPH 77. Les travaux vont concerner tant l'intérieur que l'extérieur des bâtiments, avec une action notamment portée sur la ventilation, les robinets de chauffage, le remplacement des fenêtres, la réfection des balcons, les parties communes... Il faut dire que ces bâtiments ont été construits dans les années 1950. Il s'agit pour Louis Vogel, maire de Melun, d'une « véritable rénovation des hauts de la ville-préfecture ».

Cette réhabilitation énergétique doit en effet permettre de lutter « efficacement contre la précarité énergétique au bénéfice des ménages des 214 logements ». Comme l'a rappelé Denis Jullemier, selon les objectifs fixés, le bilan énergétique des logements évoluera de la classe F à la classe C, ou B pour certains d'entre eux.

Outre un gain de confort, c'est même le risque d'incendie qui sera diminué. Par ailleurs, aucune augmentation de loyer n'est prévue. En effet, ces actions ciblées permettront un écart total d'énergie primaire estimée à 68 %. La réduction de dépense énergétique que permettra cette rénovation thermique doit entraîner une économie des charges locatives estimée à 33 %.

Rappelant que 15 % des français avaient du mal à boucler leur fin de mois. Le maire de Melun a estimé qu'il s'agissait d'un gain de pouvoir d'achat pour ces ménages, dans une période de disette.

Les résultats attendus par cette réhabilitation feront l'objet d'une certification et l'obtention du label HPE Rénovation. Notamment financés par le Feder, ces travaux devraient coûter près de 4 millions d'euros.

Un programme inauguré à Brie-Comte-Robert

Parallèlement à ces travaux menés dans la ville-préfecture, à Brie-Comte-Robert, l'OPH 77 a inauguré un programme de huit logements achetés au sein de la résidence du Clos Varennes. Ces habitations, conçues RT 2012, sont trois à six fois moins énergivores que les logements conformes aux normes antérieures sur les consommations énergétiques de chauffage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire. À titre d'exemple, le bâtiment est conçu pour limiter considérablement les déperditions énergétiques, son orientation a été pensée pour bénéficier au maximum des apports solaires en plus d'une isolation voulue irréprochable. De même, les débits d'air entrant et sortant sont régulés en fonction du taux d'humidité des appartements réduisant ainsi les déperditions par renouvellement d'air. L'investissement total pour ces huit logements a dépassé plus de 1,175 millions d'euros.