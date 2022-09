L’opération “Vivons Vélo“ à Melun le 25 septembre

Comme partout en France, ce rassemblement va, en effet, permettre aux participants de soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives menée par l’Institut Pasteur. Les kilomètres parcourus feront ainsi grimper le compteur de cette opération solidaire et AG2R La Mondiale convertira ensuite ces kilomètres en dons. L’objectif est d’atteindre la somme de 100 000 euros d’ici la fin de l’année 2022. Depuis 2015, plus de 550 000 euros ont déjà été versés à l’Institut Pasteur grâce à cette opération. Jusqu’à 5 000 arbres seront également plantés en France en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Ce rassemblement est également organisé en partenariat avec le club cycliste de Melun. Le rendez-vous est fixé à 9 heures sur le parking de la piscine et de l’Escale (quai du Maréchal Joffre). Le départ sera donné à 9 h 30. Le parcours de 24 kilomètres permettra de découvrir ou de redécouvrir Melun et ses alentours. Le retour est prévu à 10 h 45. A noter qu’un autre rassemblement aura lieu au même moment à Paris (9 h 30 place de la Bastille et balade de 30 km au programme).

Renseignements : www.vivonsvelo.fr.