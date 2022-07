L’opération Tranquillité Vacances a commencé

Afin de partir en vacances l’esprit tranquille et d’éviter toute mauvaise surprise à votre retour, il est possible de sécuriser votre domicile durant votre absence. L’opération Tranquillité Vacances, dispositif mis en œuvre chaque été et qui est en vigueur depuis le 21 juin, permet à des policiers d’être affectés à des missions de prévention et de surveillance de votre logement lors d’un départ en vacances. Les inscriptions au commissariat de son choix sont toujours possibles, sont recevables entre 45 et trois jours avant le départ, ne concernent que les résidences principales et ne prennent en compte que les absences comprises entre trois et 90 jours. Les usagés ne seront informés des passages à leur domicile qu’en cas de découverte d’un événement spécifique. Les demandes en zone de gendarmerie ne peuvent être prises en compte et inversement. Si vous êtes intéressé par ce service, les inscriptions peuvent s’effectuer via les deux sites suivants : www.service-public.fr et www.moncommissariat.fr.