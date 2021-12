L'opération “Range ta chambre” est lancée

Profiter du confinement pour effectuer un tri chez soi (vêtements et jouets), afin de faire plaisir aux plus démunis durant les fêtes de Noël. C'est le principe de l'opération « Range ta chambre », initiative née à Fontainebleau et qui a essaimé dans d'autres communes du département (Saint-Fargeau-Ponthierry, Brie-Comte-Robert, Moissy-Cramayel…). Plusieurs commerces participent ainsi à cette chaîne solidaire en se transformant en points relais, afin de collecter les dons. C'est le cas notamment du magasin « Bio & Tic Store » de Brie-Comte-Robert qui réceptionne les objets jusqu'au 9 décembre (de 10 h 30 à 19 heures). A Moissy-Cramayel, c'est la boulangerie « l'Etoile du pain » qui fait office d'entrepôt. Des associations caritatives (Croix-Rouge et Restos du Cœur) se chargeront, ensuite, de distribuer tous ces cadeaux à des familles défavorisées.