L’opération “Printemps à la ferme” à démarré

Cela fait maintenant plus de 33 ans que les agriculteurs du réseau “Bienvenue à la ferme” (marque développée par les chambres régionales d’agriculture) ouvrent les portes de leurs fermes. Il est possible de venir les rencontrer actuellement, afin de partager un moment convivial et ludique autour des saveurs et savoir-faire de leurs terroirs.

Cette opération s’intitule “Printemps à la ferme“ et se déroule jusqu’au 5 juin. Elle prend davantage de relief cette année avec la guerre en Ukraine et ses conséquences directes sur le monde agricole. Celui-ci s’apprête, en effet, à subir de plein fouet une hausse du prix de certaines matières premières qui risque de le fragiliser un peu plus. Raison de plus, dans ce contexte économique incertain, de promouvoir un secteur vital pour l’économie française.

Tous les adhérents de cette marque se mobilisent donc dans toute la région Île-de-France pour proposer des activités et des animations au public. Animés par une volonté de partage, les agriculteurs invitent durant près de deux mois les visiteurs à découvrir l’atmosphère de leurs fermes au printemps et à apprécier les saveurs de leurs produits de saison. Échanges chaleureux, rencontres passionnantes, dégustations et activités (visites guidées, marchés fermiers, chasse au trésor et autres animations pour les enfants) sont au programme de cette nouvelle édition. L’autre but de cette opération de charme et de promotion est de permettre aux producteurs de transmettre la passion de leur métier.

Cette année, 20 exploitations* adhérentes à “Bienvenue à la ferme Île-de-France” participent à cette nouvelle campagne, toutes réunies autour d’un même engagement : proposer au public des productions très diversifiées (fleurs, huile, légumes, pâtes, fraises, fromages, œuf et volailles). Bref, un programme riche qui fait découvrir les coulisses de métiers aux savoirs faire uniques et qui offre l’occasion aux visiteurs de manger quotidiennement des produits locaux et de saison. Par cette action, ils soutiennent activement l’agriculture et l’économie locale de leur région. C’est également un autre objectif que sont fixés les organisateurs, car derrière chaque produit proposé, il y a un agriculteur engagé. À noter que l’accueil dans les exploitations s’effectue sur rendez-vous.

www.printempsalaferme.com



*Les participants seine-et-marnais : serres du Lunain (Nonville, 23 et 24 avril), brasserie Rabourdin (Courpalay, 14 et 15 mai), ferme de la Bretonnière (Chailly-en-Brie, 21 mai), ferme des Galaches (Chaintreaux, 21 mai), ferme de l’Etang (Villeroy, 21 et 22 mai), ferme de Laveau (Faÿ-lès-Nemours, 22 mai), ferme de la Vallière (Tancrou, 26 mai), ferme de Courcelles (Tournan-en-Brie, 28 et 29 mai), ferme de Gloise (Vaudoy-en-Brie, 29 mai), ferme du Gué (Congis-sur-Thérouanne, 29 mai), ferme Chaillotine (Chailly-en-Bière, 11 juin), cueillette de Servigny (Lieusaint, 4 juin), cueillette du Plessis (Lumigny-Nesles-Ormeaux, 4 et 5 juin), cueillette du Plessis (Chanteloup-en-Brie, 4 juin), cueillette du Rutel (Villenoy, 4, 5 et 6 juin), ferme de Chauchien (La Grande Paroisse, 4 et 26 juin).