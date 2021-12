L’opération “Les dons des 4 saisons“ a débuté

Cette opération aura lieu chaque trimestre et va faire appel à la mobilisation de tous. Tous les trois mois, une thématique et un public différents seront déterminés. Pour cette première édition et à l’occasion des fêtes de fin d’année, un appel aux dons est lancé à destination des étudiants lieusaintais durement éprouvés par la crise sanitaire.

L’objectif de cet appel est de récolter un vêtement chaud (gants/écharpe/chaussettes, des confiseries, un produit d’hygiène (rasoir, dentifrice, protections périodiques...) et des décorations festives (boules et guirlandes de Noël...).

Tous les dons sont à déposer jusqu’au 13 décembre au centre social de Lieusaint auprès de l’accueil général de la mairie, à la Maison de la petite enfance, dans les accueils de loisirs ou à la structure Information Jeunesse. Une présentation du projet et une rencontre avec les volontaires aura lieu le 1er décembre (14 h30) au centre social.

Inscriptions auprès du CCAS : 01 64 13 55 76 ou ccas77127@ville-lieusaint.fr. Centre social : 01 60 60 13 68.