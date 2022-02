L’opération “L’aventure du Vivant“ à Coulommiers

Les deux premiers jours seront dédiés aux scolaires, tandis que le grand public pourra y accéder le samedi 12 février (9 heures-18 heures). Cette opération intitulée “L’aventure du Vivant“ permet aux scolaires comme aux adultes de découvrir la diversité des formations del’enseignement agricole et les perspectives d’emplois autour de l’environnement, l’agriculture et l’alimentation. Un camion itinérant est utilisé dans le cadre de ce dispositif. Il dispose d’un simulateur de conduite d’engin agricole, de tablettes connectées, de lunettes de réalité virtuelle et d’écrans tactiles interactifs. Des animateurs seront à bord, afin de présenter les différents métiers et guider les visiteurs dans leur (ré)orientation.

Renseignements : www.laventureduvivant.fr