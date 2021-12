L'opération « Jardins ouverts » se poursuit

Des animations et des spectacles sont au programme de la nouvelle édition de « Jardins ouverts ». C'est l'occasion de découvrir les jardins franciliens d'une manière inédite. En Seine-et-Marne, les fermes de Lumigny et de Chanteloup-en-Brie participent à cette opération à travers la cueillette de plus de 15 variétés de tomates cultivées. Les jardiniers vous invitent à venir les goûter et vous donneront des conseils.

A Savigny-le-Temple, au Domaine de la Grange - La Prévôté, c'est un jeu de piste qui vous attend tous les dimanches d'août. Venez découvrir la richesse de l'arboretum et la diversité des plantes ornementales à travers un parcours botanique. La Prévôté : avenue du 8 mai 1945, Savigny-le-Temple.

Ferme de Lumigny : route de Lumigny (D20), Lumigny-Nesles-Ormeaux. www.cueillettedelumigny.fr. Tél. : 01 64 42 94 05.