L’Open 3C de Seine-et-Marne à Croissy-Beaubourg

Tournoi international féminin de tennis organisé à Croissy-Beaubourg, le 9e Open 3C de Seine-et-Marne est un événement ouvert au grand public et gratuit. Labellisé par la Fédération internationale de tennis et doté de 60 000 dollars (55 105 euros), ce tournoi va accueillir des joueuses du monde entier figurant entre les 50e et 200e places du classement mondial.

Promouvoir le tennis féminin

L'Open 3C de Seine-et-Marne représente une occasion unique pour les amateurs de tennis de découvrir de nouveaux talents. L’année dernière, Léolia Jeanjean était parvenue à sortir des qualifications pour se hisser en finale où elle s’était inclinée face à Linda Noskova. Toutes les deux sont désormais intégrées aux tableaux des plus grandes compétitions internationales comme le tournoi de Roland Garros, l’Open d’Australie ou l’US Open. Ons Jabeur, actuellement classée 4e joueuse mondiale, et Elena Rybakina, vainqueure du tournoi de Wimbledon en 2022, sont également passées par la Seine-et-Marne.

Ce tournoi, organisé par le comité de Seine-et-Marne de tennis, a pour ambition de promouvoir le tennis féminin et d’encourager la pratique sportive chez les femmes. L’entrée est gratuite, mais sur réservation.

Réservation : www.tennis-idf.fr/open3cseineetmarne