L’offre de vaccination se renforce en Seine-et-Marne

Pour répondre à la forte demande de vaccination, la préfecture, la délégation départementale de l’Agence régionale de santé (ARS), le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 77) et les professionnels de santé se mobilisent. Deux très grands centres devaccination vont être ainsi activés. Le premier est situé à Ozoir-la-Ferrière, au Caroussel (4, rue de la ferme du Presbytère), et ouvrira le 6 décembre. Le second est positionné à Fontainebleau, au gymnase Lucien Martinel (route de l’Ermitage). Ouverts 7 j/7 de 9 heures à 17 heures, ces deux centres pourront vacciner chacun jusqu’à 15 000 personnes par semaine. Les inscriptions sont possibles exclusivement en ligne via la plateforme Doctolib.

D’autre part, des centres de vaccination, restés ouverts, vont monter en puissance : Chelles (centre culturel, 115, avenue du Gendarme Castermant), Coulommiers (complexe socio-culturel, 77, avenue du Général Leclerc), Meaux (Colisée, 73, avenue Henri Dunant), Melun (CHSIF, 8, rue de Vaux), Montereau (centre municipal de santé, 9, rue Fleur Bégné), Nemours (135, route de Moret), Provins (centre Saint-Ayoul, 10, rue du Général Delort) et Saint-Fargeau-Ponthierry (Hôtel de ville, 185, avenue de Fontainebleau).

Par ailleurs, plusieurs autres centres vont rouvrir leurs portes : Pontault-Combault (avenue de la République, réouverture le 6 décembre), Thomery (salle La Plage, 1, chemin des Prés, 7 décembre), Combs-La-Ville (salle des fêtes André Malraux, 9, rue Marcellin Berthelot, 7 décembre), Savigny-le-Temple (Le Millénaire, 3, place du 19 mars 1962, 8 décembre) et Tournan-en-Brie (salle des fêtes, rond-point Claude Santarelli, 9 décembre).

D’autres initiatives vont également être menées. Un centre mobile va être créé à Lagny et un nouveau centre ouvrira le 4 décembre au Pôle médical de Sénart, à Lieusaint (18, Trait d’Union). Des opérations éphémères sont également prévues à Nangis, Noisiel (tous les dimanches de décembre et de janvier), à Mitry-Mory (20 décembre), à Moret-Loing-et-Orvanne (15 et 16 décembre) et au centre commercial Westfield Carré Sénart, à Lieusaint (16, 17 et 18 décembre).

Enfin, plus de 500 professionnels de santé en ville sont pleinement mobilisés (288 pharmacies, cabinets infirmiers et médecins traitants).

Renseignements : www.sante.fr