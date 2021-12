Covid-19 : L'Office de tourisme de Melun Val de Seine organise un webinar ce vendredi 10 avril

Cette conférence web gratuite aura pour thème : "L'impact du Covid-19 sur l'hôtellerie, la restauration et les loisirs : comment réagir ?".



Au programme :

- les aides accessibles aux entreprises

- les dispositifs de mise en chômage technique et temps partiel

- les aménagements envisageables en terme fiscal

- la relation client et comment garder le lien (mails, appels, sms,...)

- la communication d'urgence à privilégier et ses outils (site web, réseaux sociaux, newsletters,...)



Ce webinar sera animé par Jérôme Forget, spécialiste dans l'accompagnement marketing et commercial des prestataires indépendants du tourisme. Il est le fondateur de l'agence « Guest & Strategy » avec laquelle il a développé une réelle expertise sur la stratégie, l'E-tourisme et le marketing.



Il sera suivi en mai et en juin de deux formations adaptées au contexte de crise et portant sur la stratégie webmarketing post covid-19 et l'adaptation de l'offre touristique et de la politique tarifaire post Covid-19. Plus d'infos : Standard : 01 64 52 64 52 - mél commun : contact@otmvs.com.