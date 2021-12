L'oeuvre de Jean-Pierre Pincemin au musée Mallarmé

L'été est une période propice au ralentissement du rythme de vie et à la découverte de lieux tel que ce Musée Mallarmé de Vulaines. Ouvert depuis 1992, il a été créée autour de la maison de villégiature du poète Stéphane Mallarmé. Ce lieu unique et désormais célèbre tient sa particularité du fait d'avoir su garder son charme originel, son mobilier et objets personnels qui donnent une idée de l'oeuvre de l'artiste, ainsi que de son style de vie. Le visiteur arpente les pièces comme s'il allait surgir de l'une d'entre elles. Il y a écrit ses oeuvres les plus emblématiques entre 1874 et 1898, année de son décès. Ce lieu propose désormais une programmation culturelle variée, fidèle aux habitudes du poète qui, de son vivant, aimait recevoir des artistes dans son appartement parisien de la rue de Rome, ou dans sa maison de Valvins, devenue Vulaines. Il y tenait des parties de campagne en compagnie d'écrivains comme Paul Valéry, ce qui a largement contribué à forger sa notoriété.

Ainsi, le Musée Mallarmé accueille à présent, quarante oeuvres de Jean-Pierre Pincemin, peintre remarqué du XXe siècle (1944-2005). Elles furent réalisées entre 1970 et 2005 et se répartissent dans trois salles du Musée. De nature variée, elles donnent l'idée de l'étendu du savoir-faire du peintre (gravure, peinture acrylique, sculpture en bois...). Venu à la peinture après un début de carrière de tourneur, il fréquente les milieux avant-gardistes des années 1960, s'initie au pop-art et à l'expressionnisme américain, s'affranchissant rapidement des codes classiques de l'école française de Paris. Féru de sculptures réalisées à partir d'objets de récuparation, cet artiste maniait l'abstraction, jouait avec des couleurs tour à tour vives ou plutôt fades, et se caractérisait par une perpétuelle remise en question. Un peintre à découvrir sans tarder, avec la possibilité de s'attarder sur les collections permanentes du Musée.

INFOS PRATIQUES

4 promenade Stéphane-Mallarmé, Vulaines-sur-Seine

Tél. : 01 64 23 73 27

Courriel : mallarme@departement77.fr

Site internet : musee-mallarme.fr

Horaires :

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi.

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (18h juillet - août).