L'Océan au Val d'Europe

Venez à la rencontre du peuple des mers, dans l’aquarium Sea Life situé au Val d’Europe. C’est une sortie loisirs à ne pas manquer au moment où le nouveau Disney, Le monde de Dory, vient tout juste de sortir mercredi dernier dans les salles. Il narre les aventures de la plus fidèle amie de Némo, le célèbre poisson clown.

L’aquarium propose un voyage sous-marin ludique et interactif avec toujours pour vocation de sensibiliser le public à la protection du patrimoine marin. Il ouvre au public des bassins tactiles, organise des discours (sur les raies et les requins), et donne à voir le nourrissage des raies et des requins (certains jours).

Au fil du parcours, petits et grands peuvent découvrir, à travers 8 zones thématiques près de 5 000 animaux marins, parmi lesquels 13 espèces de requins, des tortues de mer, hippocampes, dragons de mer, raies, piranhas et bien d’autres spécimens.

• Ouvert tous les jours (dimanches et jours fériés inclus) à partir de 10h jusqu’à 17h30

• Fermé le 25 décembre, ouverture à 14h le 1er janvier

• Parking gratuit « les Terrasses »