L'Inpi, levier de compétitivité pour les entreprises

Afin de favoriser le recours à la propriété industrielle comme levier de compétitivité des entreprises, l'Inpi a mis en place une politique de soutien aux start-up, PME et ETI innovantes en agissant à la fois sur une baisse des taxes et sur un accompagnement sur-mesure.

Présent au salon comme chaque année, l'Inpi a accueilli de nombreux créateurs et dirigeants d'entreprise pour les éclairer sur l'apport en compétitivité et en croissance d'une bonne politique PI. Une vingtaine d'experts étaient en permanence sur le stand pour répondre aux interrogations et proposer des ateliers.

Toute l'équipe en a ainsi profité pour fêter la réalisation du 10 000e prédiagnostic propriété industrielle (PI) auprès de la jeune PME provençale… (lire la suite)