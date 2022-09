L’incubateur Incoplex Transition 77 s’installe à Nangis

C’est le 9 septembre dernier qu’Incoplex Transition 77, un incubateur dédié à la transition énergétique et écologique, a ouvert ses portes à Nangis. Cette structure est le fruit d’une collaboration entre Inco Incubators, TotalEnergies et la Ville de Nangis. Durant neuf mois, sept jeunes pousses, sélectionnées pour leurs projets innovants destinés à réduire l’impact environnemental de l’industrie en Seine-et-Marne, vont ainsi bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et gratuit.

« L’ouverture de cet incubateur constitue une très belle opportunité pour la transition écologique du département et pour la croissance de ces start-up. Nous sommes fiers de les aider à développer leurs projets au service d’une innovation résiliente plus respectueuse de l’environnement », affirme Nicolas Hazard, président et fondateur du groupe INCO.

C’est au terme d’un appel à projets que le choix des organisateurs s’est porté sur sept start-up, sélectionnées pour leur engagement au service de la transition énergétique et écologique de l’industrie (construction bas carbone, agriculture raisonnée, mobilités douces et énergies renouvelables).

Sept start-up accompagnées

Cette première promotion est composée de Farm 3 (création d’une chambre de culture modulable et automatisée), Fairbrics (élaboration d’une fibre textile neutre en carbone pour l’industrie de la mode), Neolitik (valorisation et transformation de granulats et plastiques), M-Cador (automatisation et optimisation des tâches d’inspection visuelle des entreprises), Aglaé (pionnière du végétal luminescent), Istya (gestion de la qualité de l’air intérieur) et Sealester (emballages durables).

Cet accompagnement va se dérouler en trois étapes. Tout d’abord, une phase de diagnostic 360 ° individuel pour définir les besoins des entreprises et mettre en place un plan d’action. Ensuite, une phase de développement comprenant des ateliers collectifs avec des experts (marketing, RH…) et un appui à la recherche de financement et à la levée de fonds. Enfin, une phase d’essaimage dédiée à la mise en place de synergies avec les partenaires du programme et la mise en réseaux avec les acteurs clés locaux.

« Nous sommes ravis du choix de TotalEnergies et d’Inco concernant l’implantation d’Incoplex Transistion 77. Nangis se positionne comme une ville d’innovation propice au développement d’un cadre de vie agréable et durable tout en permettant aux entreprises de s’installer et de créer de nouveaux emplois », conclut Nolwenn Le Bouter, maire de Nangis.