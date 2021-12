L'incubateur Grand Paris Sport lance un 2e appel à candidature

L'Incubateur Grand Paris Sport du Cluster éponyme, inauguré en 2019 en partenariat avec l'agglomération Grand Paris Sud vient de lancer un nouvel appel à candidatures pour intégrer sa deuxième promotion.

Les porteurs de projets et start-up du sport ont jusqu'au 15 novembre 2020 pour présenter leur candidature. Toutes les informations sont à retrouver sur www.incubateurgrandparissport.com.

Créé en 2019, l'Incubateur Grand Paris Sport s'inscrit dans une dynamique nationale porteuse autour de l'économie du sport et de l'innovation. Son programme permet d'accompagner et d'héberger pendant 24 mois plusieurs porteurs de projets ou start-up dans le secteur du sport, dans un premier temps à IMT Starter au cœur du campus des 3 grandes écoles Evry-courcouronnaises que sont Télécom SudParis (TSP), l'Institut Mines Télécom Business School (IMT-BS) et l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE), puis à l'hôtel d'entreprises communautaire « Le Magellan » à Evry-Courcouronnes, entièrement rénové en 2019.

Les lauréats bénéficieront de locaux, d'un accompagnement stratégique personnalisé avec des experts, de formations sur la création d'entreprise, d'aide à la recherche de financements et de la richesse du réseau de l'ensemble des partenaires.

« Le Cluster Grand Paris Sport vise à fédérer les acteurs du sport, de la recherche, de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'innovation et de l'économie qui souhaitent un modèle innovant pour inscrire le sport français dans une nouvelle ère, celle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et au-delà. Notre Incubateur Grand Paris Sport répond parfaitement à cette ambition », indique Hakim Khellaf, président Délégué du Cluster Grand Paris Sport.